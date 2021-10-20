جامعة أم القيوين تعتمد 7 أكتوبر يوماً للبحث العلمي

المصدر: (أم القيوين – عصام الدين عوض)

قال الدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين في تصريح لـ«البيان» إن إدارة الجامعة اعتمدت السابع من أكتوبر من كل عام يوماً للبحث العلمي، وخصصت 5% من ميزانيتها للبحوث العلمية، وإنه تم نشر 52 بحثاً علمياً رصيناً في أحدث المنصات العالمية والتي قدمها أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة.

مشيراً إلى أن تخصيص يوم للبحث العلمي يأتي تجسيداً لوثيقة المبادئ العشرة للإمارات في الخمسين عاماً المقبلة ولتحقيق الأهداف الوطنية العليا وخصوصاً المصالح الاقتصادية والعلمية والاجتماعية للدولة، مبيناً أن البحث العلمي يعد واحداً من المحركات الرئيسة للنمو لارتباطه بتطوير رأس المال البشري، وتطوير التعليم واستقطاب المواهب وأصحاب التخصصات وزيادة مستوى المهارات.

وأضاف إن إدارة الجامعة تولي البحوث اهتماماً بالغاً، وتم تخصيص 5% من ميزانية الجامعة للبحوث العلمية الرصينة، تلك التي يمكن نشرها من خلال منصات ذات مرجعية رصينة من خلال منصة بيانات عالمية محددة مثل منصة (سكوبس) التي تهتم بنشر البحوث العلمية، منوهاً إلى أنه تم إنجاز نشر 52 بحثاً علمياً على تلك المنصة وهو ما يعد إنجازاً طيباً للجامعة.

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