«أمريكية دبي» تحتفل بتخريج 898 طالباً وطالبة

المصدر: دبي - البيان

احتفلت الجامعة الأمريكية في دبي بتخريج 898 طالباً وطالبة، هم خريجو دفعة 2020 ودفعة 2021. وتم التخريج في الحرم الجامعي وسط برنامج احتفالي بهيج بحضور أولياء أمور الطلبة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.

المركز الأول

ونالت الطالبة فلك كساب من كلية محمد بن راشد للإعلام المركز الأول عن دفعة 2020 والحاصلة على منحة محمد بن راشد الدراسية. وشرحت كيف أن عائلتها انتقلت من مخيم اللاجئين في لبنان إلى دبي، وتألقت في دراستها ونالت المركز الأول. ووجهت الشكر لدولة الإمارات التي وفرت لها بيئة صحية شجعتها على التميز. وقالت: دبي مدينة تلهم العالم كله بأن تكون قدوة لأمة لا تعرف المستحيل.

ونالت الطالبة يمنى نصر الله من كلية الآداب والعلوم المركز الأول عن دفعة 2021، وفي كلمتها وجهت الشكر إلى دولة الإمارات التي توفر بيئة رائعة للحياة وتحدثت عن اختيارها الجامعة الأمريكية في دبي التي وجدت فيها كل ما تصبو إليه من تحقيق لأحلامها المستقبلية.

تهنئة

وألقى الدكتور ديفيد شميدت رئيس الجامعة، كلمة في الحفلين وجه خلالهما التهنئة للخريجين ومجلس إدارة الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وأولياء الأمور. وأشار إلى أن هذا اليوم، يمثل نهاية مرحلة وبداية أخرى. كما يمثل تحدياً جديداً.

وأكد أن تصميم الطلبة على مواصلة التعليم رغم الظروف الصعبة التي مر بها العالم كان مثيراً للإعجاب. وقد ألهم شعار الجامعة «التعليم لا يتوقف» جميع الطلبة للتميز.

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