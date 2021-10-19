«التربية» توجه طلبة الثانوية نحو مستقبلهم الأكاديمي والمهني

المصدر: الشارقة - البيان

تشارك وزارة التربية والتعليم، في الدورة 17 لمعرض التعليم الدولي، الذي ينطلق اليوم في مركز إكسبو الشارقة، ويعقد على مدار 3 أيام، إذ يعد المعرض حدثاً مهماً، ينتظره الطلبة، نظراً لأهمية التعليم الذي يمثل أهم المحركات لاستشراف المستقبل.

وتوجد منصة وزارة التربية والتعليم، في قاعة 5 و6، لتقديم العديد من الخدمات في المنصة، بكل ما يخص طلبة الثانوية العامة، وإرشادهم وتوجيههم نحو مستقبلهم الأكاديمي والمهني، وتمكينهم من انتقاء الخيارات الأكاديمية المناسبة لمتابعة رحلتهم التعليمية، تماشياً مع حاجات الدولة من التخصصات المستقبلية، وضمان المستقبل المهني الرفيع للطلبة، ورفد سوق العمل بالكوادر الإماراتية المؤهلة والمدربة، وفق أحدث وسائل وطرق التعليم المتبعة في العالم.

وأوضح المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء، أن معرض التعليم الدولي بمشاركة المؤسسات التعليمية الإماراتية والدولية والأكاديميات المتخصصة، يشكل منصة مهمة لإرشاد الطلبة حول الخيارات المتاحة والإرشادية في التخصصات الجامعية، استجابة لمتطلبات التنمية المستدامة في الدولة.

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