إطلاق «العودة إلى المدارس» في أبوظبي بحلته الجديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وضمن مبادرات «مكتبة» برنامج العودة للمدارس 2021 - 2022 بحلته الجديدة والذي يستمر لغاية 28 أكتوبر، ويتضمن باقة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل الافتراضية الهادفة إلى مواصلة تعزيز معارف الأطفال ومداركهم وإعدادهم للمستقبل من خلال تعزيز مهاراتهم الإبداعية والتحليلية وتشجيعهم على القراءة والاطلاع في أجواء إيجابية ومحفزة تجمع بين المرح والمعرفة.

ويأتي إطلاق البرنامج افتراضياً عبر منصة «مايكروسوفت تيمز» بهدف تمكين الأطفال وأصحاب الهمم من مختلف المراحل الدراسية في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمؤسسات والمراكز التعليمية والمراكز الخيرية في جميع أنحاء الإمارة من المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات.

وقالت شيخة المهيري، مديرة إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: صممنا برنامج «العودة إلى المدارس» ليساهم في تهيئة الطلاب وإعدادهم للعودة إلى مدارسهم ومتابعة مسيرتهم التعليمية بعد الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم على مدار العام الدراسي الماضي.

والذي تطلب الكثير من العمل والابتكار لتمكين الطلاب من مواصلة التعلم مع ضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال جائحة كورونا. بالإضافة إلى ذلك، يساهم البرنامج في تعزيز كفاءات أعضاء الكوادر التدريسية ويمكنهم من مواكبة أحدث الأساليب التعليمية وبناء جيل يتسلح بالعلوم والمعرفة اللازمة وقادر على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

ورش عمل

ويضم البرنامج 32 ورشة عمل تشرف عليها «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة، وتقدم مكتبة زايد المركزية 10 ورش عمل، و5 ورش في كل من مكتبة متنزه خليفة ومكتبة الباهية، فضلاً عن 6 ورش في كل من مكتبة الوثبة ومكتبة المرفأ.

وإلى جانب ذلك، يضم البرنامج 4 ورش للتطوير المهني يقدمها مختصون في التربية، وتتوجه إلى المعلمين وفي مقدمتهم معلمو التربية الأخلاقية وأمناء المكتبات التابعة للمدارس الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي، وتعمل على تطوير قدراتهم التدريسية بما يخدم البيئة التعليمية ويحقق التكامل مع المنهج الدراسي على مدار العام.

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