17 معلماً بـ«الأمل للصم» حصلوا على لقب «خبير»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكدت عفاف علي الهريدي مديرة مدرسة الأمل للصم التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في تصريح لـ«البيان» أن إدارة المدرسة حصلت على لقب المدرسة النموذجية على مدار 6 سنوات متتالية من «ما يكروسوفت»، كما حصل 17 معلماً على لقب خبير من الشركة ذاتها، وذلك بفضل الخطوات الذكية التي اتبعتها إدارة المدرسة من منذ عام 2013 من خلال انضمامها إلى الكثير من البرامج عبر الشبكة العنكبوتية، ومنها مبادرة «التعلم الذكي» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فتم تدريب الكادر التعليمي على كيفية التعلم الذكي.

وبينت أن عدد الدارسين يبلغ 81 طالباً وطالبة وعدد المعلمين والمعلمات يبلغ 37 معلماً ومترجماً للإشارة، كما تم إنشاء قاموس خاص بالمدرسة لإيصال المعلومات للطلبة.

تحديات

وأضافت: إن هناك بعض التحديات التي تواجه الطلبة الصم تتمثل بالمناهج الدراسية لأنها جميعها للطلبة السامعين، وتمت مواجهة ذلك التحدي من خلال مواءمة المنهاج للمواد الدراسية كافة حتى نحقق الناتج التعليمي المطلوب، وذلك بتطوير طرائق التدريس لتوصيل المعلومة بأحدث وسائل التكنولوجيا للطالب الأصم.

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