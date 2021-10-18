40 طالباً ينهون رخصة الإرشاد السياحي بجامعة الشارقة

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

أنهى 40 طالباً وطالبة متطلبات حصولهم على رخصة الإرشاد السياحي في دورته الثانية من جامعة الشارقة، والذي أعده ونفذه قسم التاريخ والحضارة الإسلامية - مسار الإرشاد السياحي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ونظمت إدارة الجامعة حفلاً للطلبة بتلك المناسبة.

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة: إن الحصول على الرخصة يعد من المتطلبات الأساسية الأولى لمزاولة المهنة والحصول على الوظيفة في هذه الميادين، معبراً عن فخره بنجاح الخريجين لينضموا إلى خريجي الدفعة الأولى من زملائهم، وموصياً الخريجين بالمزيد من العمل والاستمرار في العلم والتعلم حتى يشكلوا الصورة الأجمل والأكثر تكاملاً لهذا الوطن الغالي والذي يقدم للسياحة وروادها أفضل التجارب السياحية وبما يعزز من مكانة الدولة في هذا القطاع الهام.

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