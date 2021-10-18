إطلاق برنامج «فنون الطهي» التخصصي لـ12 طالبة من أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون والتنسيق مع شركة أبوظبي الوطنية للفنادق «كومباس» الدورة الثانية من برنامج «فنون الطهي» المبادرة الأولى من نوعها، وتهدف إلى تدريب مجموعة من المواطنين الباحثين عن عمل، والطالبات من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية، للحصول على شهادة فن الطهي، من خلال التعاقد مع شركات أو فنادق معتمدة لتدريبهم وتجهيزهم لسوق العمل، تحقيقاً لسياسة تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في سوق العمل بالإضافة إلى تمكينهم من تأسيس وإدارة مشاريعهم الاقتصادية الخاصة.

ويشمل البرنامج في دورته الثانية تدريب 12 طالبة من أصحاب الهمم ذوي الإعاقات الذهنية بمقر المؤسسة الواقع بمنطقة الباهية، ويسعى على مدى أربعة أيام من المحاضرات النظرية، والتدريب العملي لإكسابهن مهارات جديدة لزيادة قدراتهن على العمل خارجياً، ولزيادة ثقتهن بأنفسهن وبقدراتهن المختلفة، وإبراز قدارتهن على العمل لدى المجتمع الخارجي، فضلاً عن الاستثمار في أصحاب الهمم وتمكينهم في المجال الاقتصادي من خلال تقديم المهارات والتدريب اللازم لهم وإطلاق برامج شهادات مهنية لهم، إضافة إلى الدمج الوظيفي من خلال إلحاقهم بوظائف ملائمة، بالشراكة مع الجهات المعنية، الأمر الذي يسهم في تحقيق استقرارهم.

ويعمل البرنامج خلال السنة الأولى على تدريب 30 مرشحاً من الباحثين عن عمل المواطنين، يتم ترشيحهم من قبل مؤسسة زايد العليا من أصحاب الهِمم وأولياء أمورهم الراغبين، وتزود الشركة بكل بياناتهم، وسيمنح المشاركون شهادة معترفاً بها دولياً في مجال الطهي من الشيف التنفيذي بشركة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس ريتشارد جرين، وهو رئيس الطهاة المعتمد من WACS، عقب إتمام متطلبات الحصول عليها بنجاح.

تمكين

قال عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إن البرنامج هو واحدة من المبادرات العديدة، التي تطلقها المؤسسة بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين في إطار جهودها المنصبة نحو تعزيز تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع من خلال تأهيل الطلاب منتسبيها لسوق العمل.

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