«الروح الإيجابية» بشرطة دبي تنظم برنامجاً تثقيفياً في مدارس «حماية»

المصدر: دبي- البيان

نظمت مبادرة الروح الإيجابية في شرطة دبي برنامجاً تثقيفياً وتعليمياً وتوعوياً في مدارس حماية للبنات الحلقة الأولى والثانية، بحضور عائشة السويدي مديرة المدرسة، والطاقم الإداري والتعليمي.

وقدمت زينب حسين، مديرة تحرير مجلة «خالد» للأطفال التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، ورشة عمل عن أهداف وقيم مجلة «خالد» للوصول إلى طفل سوي متوازن من كل النواحي، مشيرة إلى أن الأطفال والشباب فئتان مهمتان في المجتمع ينبغي أن تحافظ عليهم حتى يؤدوا دورهم التنموي بالمجتمع، لذلك كان التوجه إلى وجود خطاب موجه للطفل من خلال مجلة متخصصة، وإيجاد صلة وصل ما بين شرطة دبي والمجتمع، لكي ننشئ طفلاً يعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية.

ومن جانبها، قدمت الرقيب منال جوهري خلال البرنامج محاضرة بعنوان «التنمر»، تناولت فيها التعريف بالتنمر وأشكاله المختلفة، وآثاره السلبية على الشخص المتنمر والآخرين، مؤكدة أهمية التوعية من التنمر ومكافحته، وضرورة غرس قيم المحبة والتسامح بين أفراد المجتمع لا سيما فئتي الأطفال والناشئة.

وبينت الرقيب جوهري: إن التوعية تبدأ من الأسرة، التي تعد اللبنة الأولى، التي تتشكل فيها شخصية الطفل، ومن ثم يأتي دور المدرسة والمجتمع، ليتشاركا مسؤولية تنشئة الطفل على السلوكيات الإيجابية القويمة، مؤكدة كذلك أهمية توعية الكوادر العاملة في المدارس على كيفية التعامل مع حالات التنمر في المدرسة، وتوعية الطلبة بشأنها، وضرورة طلب المساعدة إن تعرضت إحدى الطالبات للتنمر.

عرض

كما قدمت إدارة التفتيش الأمني K9 التابعة للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ عرضاً للكلاب البوليسية.

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