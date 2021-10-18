الجامعة الكندية دبي في المركز 25 وفق تصنيف QS للمنطقة العربية

المصدر: دبي - وام

صعدت الجامعة الكندية دبي إلى المركز 25 في نسخة 2022 من تصنيف QS للمنطقة العربية.

ويُعد نظام تصنيف QS من بين أكثر تصنيفات الجامعات المعتمدة وأكثرها شهرة على نطاق واسع في العالم، مما يوفر تقييماً موثوقاً ومستقلاً للجامعات في جميع أنحاء العالم. ونُشر لأول مرة في عام 2014، حيث يأخذ تصنيف المنطقة العربية في الاعتبار 10 مؤشرات أداء تمزج المقاييس العالمية مع المقاييس المصممة خصيصاً للعالم العربي.

وفي تصنيف عام 2022 لـ 180 مؤسسة، سجلت الجامعة الكندية دبي درجات عالية ضمن المؤشرين الرئيسيين اللذين يجتمعان ليشكلا 50% من درجة التقييم - السمعة الأكاديمية وسمعتها في سوق العمل بالإضافة إلى التعدد والتنوع في الجنسيات المتعارف عليه بالجامعة،حيث احتلت الجامعة المرتبة الرابعة من حيث تعدد الجنسيات على مستوى الطلبة، والمرتبة العاشرة من حيث تعدد الجنسيات على مستوى هيئة التدريس.

وقال بطي سعيد الكندي، رئيس مجلس أمناء الجامعة الكندية دبي: يعتبر تصنيفنا ضمن أفضل 25 جامعة في المنطقة العربية إنجازاً مهماً يعكس التزامنا بالمعايير الدولية للتعليم والبحث. نحن فخورون بشكل خاص بأن نصبح أفضل جامعة في دبي. لقد نجحت هذه المدينة في تطوير سمعتها الدولية كوجهة تعليمية عالمية، ويعد الاعتراف بالجامعة الكندية دبي كرائدة في هذا المجال شرفاً كبيراً لكل أفراد أسرة الجامعة.

وقال البروفيسور كريم شيلي، رئيس الجامعة ونائب رئيس مجلس الأمناء: يعكس الصعود الكبير في تصنيف QS سمعتنا الطويلة في التميز الأكاديمي ومجموعة الأبحاث المتزايدة ذات المستوى العالمي والعالية التأثير. مع التوسع الأخير في الحرم الجامعي في City Walk، نتطلع إلى مرحلة جديدة في تأثير الجامعة ليس فقط على المستوى الإقليمي بل في جميع أنحاء المنطقة العربية.

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