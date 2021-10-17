جامعة الإمارات تشارك في الاحتفال بيوم الأغذية

المصدر: العين - البيان

أكّدت جامعة الإمارات العربية المتحدة دعمها المتواصل للجهود الحكومية في مجال الغذاء والأمن الغذائي من خلال تخريج قوى عاملة مُتخصّصة في قطاع الأغذية المُستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في احتفالات الدولة والعالم بيوم الأغذية العالمي الذي تحتفي به منظمة الأغذية والزراعة العالمية للأمم المتحدة لهذا العام تحت شعار «مستقبل أغذيتنا بين أيدينا»، لتعزيز الوعي والعمل في جميع أنحاء العالم من أجل أولئك الذين يُعانون من الجوع، ولضمان أنماط غذائية صحية للجميع.

جودة العيش

وقال الدكتور معتمد محمد عياش، أستاذ مشارك ورئيس قسم علوم الأغذية – كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة الإمارات: «تحتفل دولة الإمارات باليوم العالمي للأغذية الذي يُصادف 16 أكتوبر من كل عام، كعضو فعّال ورائد في مجال الغذاء والأمن الغذائي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتولي القيادة الرشيدة في الإمارات أهمية بالغة للغذاء والأمن الغذائي على كل المستويات المحلية والعالمية لضمان تحقيق أعلى درجات جودة العيش الكريم للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الخيّرة على حدٍّ سواء».

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