شما آل نهيان: معرض «واجهة التعليم» يدعم الخطط التنموية للدولة

المصدر: لندن - وام

أكدت الشيخة الدكتورة شمّا بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة «مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية» أهمية معرض «واجهة التعليم» ودعمه للخطط التنموية للدولة لدعم الاقتصاد المبني على المعرفة ودعم التعليم المعتمد على التقنية واكتساب المعرفة من خلال البحث والمساهمة في عجلة النمو والتطور في دولتنا الحبيبة.

وأشادت بتعاون المؤسسات الوطنية لإنجاح هذا المعرض الذي يقام الذي برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معربة عن أملها بأن يستمر هذا التعاون في الدورات المقبلة لبناء علاقات مستدامة في مجال التعليم ومتطلبـات الـذكاء الاصطناعـي، بمـا يعـزز ويدعـم جهـود تحسـين التعليـم والتعلـم، والارتقـاء بالمخرجات التعليميـة والبحـث العلمـي ويعود بالنفع على مسيرة التنمية بالدولة.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخة الدكتورة شمّا بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة «مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية» والرئيس الفخري لمعرض «واجهة التعليم» في العاصمة البريطانية لندن منصور عبد الله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة وعبد الله مصبح الكعبي الملحق الثقافي في السفارة.

دور مهم

وأعربت الشيخة شمّا خلال اللقاء عن عميق شكرها للدور المهم الذي قدمته سفارة الدولة في المملكة المتحدة عبر مشاركتها في معرض واجهة التعليم، مشيرة إلى أن مشاركة السفارة كانت علامـة فارقـة ومميـزة فـي إثـراء محـاور النسـخة السـابعة للمعـرض، وكان لها أكبر الأثر في إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلبة للتعرف على أحدث البرامج التعليمية وعلى احتياجات سوق العمل المتغيرة بشكل متسارع وحاجة جهات العمل، من أجل بناء أجيال تواكب احتياجات سوق العمل المستقبلي الذي رسمت ملامحه الثورة الرقمية ومتطلبات الذكاء الاصطناعي التـي توائم عــام الخمسـين.

حضر اللقاء الدكتورة موزة سعيد البادي رئيس مجلس إدارة معرض «واجهة التعليم» وأسماء المطوع، مؤسسة ورئيسة صالون الملتقى الأدبي وحمدة المحمود المدير العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

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