إقبال لافت لطلبة الجامعة القاسمية على انتخابات مجلس السعادة الطلابي

المصدر: الشارقة - البيان

شهدت انتخابات مجلس السعادة الطلابي في الجامعة القاسمية إقبالاً لافتاً من الطلبة، لانتخاب ممثلي طلاب وطالبات الجامعة في تنظيم برامجهم وأنشطتهم في إطار رؤية الجامعة.

وتفقد صباح أول من أمس الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية يرافقه الدكتور حسن الملخ؛ القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديميّة والدكتور سليمان الصرايرة عميد شؤون الطلبة وأحلام بن جرش مساعد مدير الجامعة لشؤون الطالبات سير انتخابات مجلس السعادة الطلابي وفعاليات ممارسة الطلبة حقهم في اختيار من يمثلهم في أجواء من الحرية والثقة.

ويعد مجلس السعادة الطلابي أحد مشاريع الجامعة القاسمية المتفردة على مستوى الجامعات الوطنية داخل الدولة، نظراً لما يتولاه من أدوار مهمة لتمثيل كافة الطلبة والقيام على خدمتهم، والتفاعل مع آرائهم ومقترحاتهم في مختلف الأنشطة والبرامج والتواصل المجتمعي.

أهمية

وأكد الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية أهمية تلك الانتخابات والتي تتواكب مع بداية العام الأكاديمي للجامعة بهدف اختيار الطلبة من يمثلهم في مجلس السعادة الطلابي، حيث سيعمل المجلس بروح الشباب وعزيمتهم على إطلاق عديد من المبادرات والأنشطة والبرامج؛ لتحقيق السعادة والإيجابية لجميع الطلبة، وذلك ضمن خطط وبرامج تتواءم واستراتيجيات وخطط البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، وما تسعى الجامعة إلى تحقيقه من منظور وسطي ينشر الخير والسلام للعالم.

إيجابية

وأشار إلى أن تلك الأجواء الانتخابية تعمل على نشر روح المشاركة والعمل الجماعي من أجل خلق بيئة طلابية مليئة بالإيجابية والتفاؤل، فضلاً عن أن تلك الانتخابات تنسجم مع توجهات دولة الإمارات وسياستها التي تعزز قيم السعادة والتسامح في نفوس طلبة الجامعة وترسخ تلك المعاني سلوكاً عملياً داخل أروقة الجامعة.

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