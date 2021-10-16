4 شروط لإصدار موافقة مبدئية لتأسيس مؤسسة تعليم مهني في دبي

المصدر: (دبي - نورا الأمير)

حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي 4 شروط لإصدار موافقة مبدئية لتأسيس مؤسسة تعليم مهني في الإمارة، أبرزها، أن يكون طالب التصريح متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.

وأن يتعهد بتقديم الضمانات التي تحددها الهيئة لمزاولة النشاط المهني، علاوة على تزويد الهيئة بالبيانات والمستندات المطلوبة، إضافة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية التي يرتبط المؤهل المهني بنطاق اختصاصاتها، كما يُشترط للحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة قبل استكمال الإجراءات إصدار التصريح، والذي يُسمح بموجبه لمؤسسة التعليم المهني مزاولة نشاطها.

ويشمل القرار أربع فئات من المؤسسات، وهي كافة المؤسسات التي تقدم برامج التعليم المهني، بما في ذلك المدارس والمؤسسات التدريبية والجامعات، وثانياً المؤسسات الاقتصادية التي تقدم برامج «التلمذة المهنية»، وثالثاً الجهات المانحة للمؤهلات والشهادات المهنية، وهي الجهات التي تقوم بتطوير المؤهلات المهنية وإصدار الشهادات للطلبة عند إكمالهم بنجاح متطلبات المؤهل ومساقاته.

فضلاً عن التأكد من جودة تنفيذ المؤهلات التي يتم تقديمها من خلال مؤسسات التعليم المهني، ورابعاً، جهات ضمان جودة المؤهلات المهنية، وهي الجهات التي تقدم خدمات ضمان جودة تنفيذ وتقييم المؤهلات المهنية التي تقدمها مؤسسات التعليم المهني، استناداً إلى معايير وضوابط ضمان الجودة الخاصة بالجهات المانحة لهذه المؤهلات.

سياسات

وأكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وفقاً لموقعها الإلكتروني، مساعيها لتطوير التعليم المهني في دبي من خلال إقرار السياسات اللازمة لتحسين جوْدة التعليم المِهَني في الإمارة، ورفعها إلى الجهات المُختصّة لاعتمادها، واعتماد الخطط الاستراتيجية اللازمة لتنفيذ هذه السياسات. شاملاً تحديد الفئات العمرية المستهدفة في المُؤهّلات المِهَنيّة وبرامج التّلمذة المِهَنيّة.

ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان جودة هذه المؤهلات وتطويرها بشكلٍ مستمر، بما في ذلك المؤهلات التي تُقدّم عن بُعد، بالإضافة إلى التنسيق مع المنشآت التعليمية داخل الإمارة وخارجها، بشأن قبول الشهادات المهنية.

كما يساهم القرار في حصر وتحليل بيانات التعليم المهني في الإمارة، ما سيساعد في وضع السياسات والخطط التي من شأنها تحفيز تلك القطاعات، وتشجيع الاستثمار بها وزيادة الإقبال عليها.

خيارات

وأفادت الهيئة أن برنامج «التلمذة المهنية» هو برنامج مهني متخصص يوفره صاحب العمل للطالب في مكان العمل، لتعليمه حرفة أو مهنة خلال مدة زمنية محددة، وأنه يوفر خياراتٍ متنوعة للالتحاق بالتعليم المهني في مختلف المؤسسات التعليمية ذات الصلة، بما في ذلك خيارات التعلم الذكي والتعلم عن بُعد، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لعقد برامج «التلمذة المهنية» في أماكن العمل.

ويلتزم الطالب وفقاً للبرنامج بالعمل تحت إشراف صاحب العمل، نظير حصوله على أجر أو مكافأة، وقد يكون البرنامج بالتعاون بين صاحب العمل وإحدى مؤسسات التعليم المهني المصرح لها في دبي.

ويستفيد الطلبة الملتحقون ببرامج التعليم المهني من إمكانية الحصول على التصديق والاعتماد والمعادلة والاعتراف بالمؤهلات المهنية في دبي، مما سيساعدهم على الالتحاق بالوظائف المهنية المختلفة، أو استكمال دراستهم في المؤسسات التعليمية، كما سيسهم القرار في إعداد الكوادر الفنية المؤهلة نظرياً وعملياً لأداء الأعمال الفنية المختلفة، وتلبية احتياجات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر المتخصصة.

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