جامعة العين تكرم الفائزين في مسابقة «معلم له بصمة إيجابية في حياتك»

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

نظمت عمادة شؤون الطلبة بجامعة العين مؤخراً احتفالاً لتكريم المعلمين الفائزين والطلبة المشاركين في مسابقة «معلم له بصمة إيجابية في حياتك» بحضور رئيس الجامعة الدكتور غالب الرفاعي، ونائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير والمتابعة عميد شؤون الطلبة الدكتورة ابتهال أبو رزق، حيث تم تكريم 10 معلمين وطلبة فائزين من إمارة الفجيرة وعجمان وأم القيوين وأبوظبي ومدينة العين وذلك تقديراً لجهودهم وحرصهم على الأخذ بيد كل طالب نحو الريادة العلمية.

وقال رئيس الجامعة الدكتور غالب الرفاعي لـ«البيان»: «لم يتم إطلاق هذه المسابقة من فراغ، وإنما تقديراً لعطاءات المعلمين التي هي أساساً محل تقدير للجميع وبلا استثناء، إضافة إلى تأثيرهم الإيجابي بما يمتلكونه من مهارات، إضافة إلى الشغف للتطوير وإلهام الطلبة، وحرصهم اللامحدود على مواكبة المستجدات المعرفية والتكنولوجية في مضمار التعليم وتطبيق السياسات التعليمية والخطط والبرامج بدقة وأمانة».

وأكدت الدكتورة ابتهال أبو رزق أن للمسابقة صدى واسعاً على مستوى الدولة بكافة إماراتها، حيث شملت المشاركات بعض دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وأشارت إلى أن المعلم يستحق كل تقدير وتكريم لأدواره السامية التي تتمثل في إعداد وبناء الأجيال، وحرصه في الوقت ذاته على تحقيق الأهداف التربوية المنشودة.

وأشاد المعلمون الفائزون على دور الجامعة في الاحتفاء بهم، الأمر الذي من شأنه أن يحفزهم على مزيد من العطاء والإبداع. في حين وجه الطلبة وأولياء أمورهم شكرهم وتقديرهم للجامعة على تنظيم وإطلاق هذه المسابقة التي جمعتهم مع معلميهم على منصة التكريم معاً، منوهين إلى أن المعلم له دوره الريادي كونه المحرك الأساسي لتطوير التعليم، بل ويظل دوره الركيزة في تحقيق الأهداف التربوية في المدرسة الإماراتية.

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