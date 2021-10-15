جامعة عجمان ضمن أفضل 30 جامعة في المنطقة

المصدر: عجمان - البيان

تستمر جامعة عجمان في تحقيق إنجازات بارزة على المستوى الإقليمي، فقد صُنّفت ضمن أفضل 30 جامعة في المنطقة العربية، بحسب مؤسسة QS العالمية للجامعات العربية للعام 2022، وبذلك تكون جامعة عجمان قد تقدمت 5 مراكز عن العام الفائت، و15 مركزاً خلال عامين فقط، وتمضي الجامعة بخطى ثابتة وسريعة نحو الريادة، فبين عامَي 2018 و2022، استطاعت أن تتقدم 31 مركزاً في تصنيف مؤسسة QS للجامعات العربية.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان: «فخورون بالتقدم الكبير الذي حققته الجامعة بالرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، وذلك بفضل دعم القيادة وجهود أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وطلبتنا الموهوبين، وتسعى الجامعة إلى تحقيق التميز والتطوير بشكل مستمر، وتوفير بيئة داعمة للابتكار والبحوث العلمية بهدف المساهمة في دفع عجلة التنمية داخل دولة الإمارات العربية وخارجها».

وعلى الصعيد العالمي، فقد تم تصنيف جامعة عجمان ضمن أفضل 750 جامعة، بحسب مؤسسة QS لتصنيف الجامعات العالمية (QSWUR) للعام 2022، محافظة بذلك على مكانتها المرموقة ضمن أفضل 2.5% جامعة في العالم بالرغم من المنافسة العالمية الشديدة.

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