«طرق دبي» تنفذ 1331 عملية تفتيشية على قطاع النقل المدرسي

المصدر: دبي - البيان

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 1331 عملية تفتيشية على نشاط النقل المدرسي في 103 مدارس على مستوى إمارة دبي، وذلك في إطار سعيها الدائم إلى تنظيم ممارسات هذا القطاع والوقوف على مدى التزام المشغلين بالاشتراطات المعمول بها في هذا النشاط وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد 19» خلال نقل الطلبة.

تعامل

وتفصيلاً، قال سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة النقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: مع بدء العام الدراسي وعودة الدراسة وانتظام الدوام بشكل طبيعي، بدأنا بتنفيذ العمليات التفتيشية كجزء من الحملات التفتيشية المستمرة على هذا القطاع المهم من أنشطة النقل، الذي يتعامل مع فئات عمرية مختلفة من الطلبة، الذين تحرص الهيئة وبشكل مستمر على تنقّلهم بشكل آمن وسلس.

وأضاف البلوشي: تأتي عمليات التفتيش في إطار خطط استراتيجية موضوعة مسبقاً لرصد آلية عمل حافلات النقل المدرسي في إمارة دبي ومدى التزامها بالتشريعات والقوانين المنظمة لعمل هذه الحافلات، موضحاً أن عدد العمليات التفتيشية للحملة بلغ 1331 عملية شملت حافلات عائدة لـ 103 مدارس، وأسفرت عن تحرير 108 مخالفات تمحور معظمها حول «عدم حصول السائقين والمشرفات على تصاريح مزاولة المهنة»، فيما توزَّع الباقي على «مخالفة المواصفات والمعايير المتعلقة بسلامة الحافلة المدرسية وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة».

تحديات

وتابع مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: إن تغطية الحملة لحافلات تابعة لـ 103 مدارس من إجمالي 205 مدارس يعود لعدة أمور منها أن المدارس كانت تقدم التعليم «عن بُعد» بسبب الجائحة خلال العام الدراسي الماضي، فضلاً عن وجود اختلاف في تواقيت وصول الحافلات إلى المدارس لأسباب بعضها يعود إلى تحديات «كوفيد 19»، مؤكداً أن حملات التفتيش على حافلات النقل المدرسي مستمرة طوال العام».

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