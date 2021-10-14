«42 أبوظبي» مدرسة برمجة ذكية مجانية بدون معلمين أو صفوف

المصدر: أبوظبي ـ محمد محسن

أوضح ماجد الشامسي مدير إدارة تطوير الأعمال في التعليم والمعرفة أن «42 أبوظبي» مدرسة برمجة مبتكرة وتتبع شبكة 42 في دول مجلس التعاون الخليجي.

وترتكز على فلسفة أن أي شخص يستحق فرصة استكشاف مواهبه الكامنة في مجال البرمجة، ولا تتطلب مؤهلات دراسية متخصصة في مجال البرمجة، بل اجتياز اختبار المدرسة والخاصة بالذاكرة والنطق.

أهداف

وقال الشامسي لـ«البيان» إن أهداف 42 يتماشى مع رؤية أبوظبي لتعزيز بيئة الابتكار التكنولوجي والذي يساهم في تنوع الدخل الاقتصادي، ومضيفاً بأن البرمجة لغة المستقبل، ونسعى إلى تمكين الشباب من سباق الذكاء الاصطناعي، ومؤكداً على أن ما يميز 42 أبوظبي هي تبنيها أسلوب تعليم مبتكر، بمعنى أن الطلبة يتعلمون ويتبادلون الآراء والنظريات مع بعضهم البعض، فهي مدرسة ذكية بدون معلمين أو صفوف، والطالب يعيش البرمجة بنسبة 100% وهي مجانية للجميع ولا توجد أي رسوم دراسية، مما يعتبر حافزاً كبيراً على التعلم واكتساب الخبرات.

إقبال

وأضاف: 42 أبوظبي استقبلت فعلياً طلابها بعد افتتاحها مؤخراً، ويوجد إقبال كبير، وهذا يدل على الشغف بتعلم لغة البرمجة، ولافتاً إلى أن باب التسجيل مازال مفتوحاً، على الموقع الإلكتروني وهو بسيط ومتاح للجميع.

وأكد الشامسي على أن 42 أبوظبي أجرت شراكات مع العديد من الشركات العالمية أبرزها دو، مايكروسوفت، هواوي، أنتل وأوراكل، حيث أكدت هذه الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة تعاونها واستعدادها لتقديم أوجه الدعم، بالإضافة إلى برامج التدريب والإرشاد المهني، وفرص التوظيف للطلبة المتميزين.

مرونة

وأشار الشامسي إلى أن 42 أبوظبي جاءت بفكر جديد، فهي تمنح المرونة الكاملة لطلابها من حيث المواعيد فهي مفتوحة على مدار الساعة، وتناسب فئات الموظفين أو الشباب الذين لديهم التزامات في وقت الدوام الرسمي، ولافتاً إلى أن المدرسة مجهزة بأحدث الأجهزة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى قاعات للراحة والترفيه وتهدف إلى تعزيز الطلبة على بيئة دراسية مثالية.

معايير

وأوضح أن القبول في 42 أبوظبي لا يتطلب شهادات دراسية أو خلفية في البرمجة، بل إن اختبارها ذكي وهو عبارة عن اختبار للذاكرة والمنطق، وفي حال الاجتياز فإن الطالب يعتبر مقبولاً ويقيد في المدرسة.

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