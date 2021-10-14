إطلاق أول بورد إماراتي في تخصص الأمراض الجلدية

المصدر: (دبي – عماد عبد الحميد)

أعلن المعهد الوطني للتخصصات الطبية، الذي تم تشكيله من قبل مجلس الوزراء، القرار 28 لسنة 2014، أمس، بإطلاق أول بورد إماراتي في تخصص الأمراض الجلدية، برئاسة الدكتور حسن كلداري استشاري، وأستاذ الأمراض الجلدية في جامعة الإمارات.

ويضم المجلس كلاً من الدكتور أحمد سالم الظاهري، والدكتورة أماني عبد الله الفلاسي، والدكتورة رغدة سعيد المعشري، والدكتور زبيغنييف روشتشاك، والدكتور شادن محمد حسين عبد الهادي، والدكتورة علياء المعلا، والدكتورة فايزة آل علي، والدكتورة ميرة سالم العدوي، والدكتورة يسرا سالم العلي.

وتختص اللجنة بإدارة الشؤون العلمية للتخصص، وتسعى إلى تنظيمه وتطويره، ويكون لها في سبيل ذلك اختصاصات الإشراف على برامج التدريب التخصصي (نظام الإقامة) والدراسات العليا، وضمان توافقها مع معايير المعهد، والمعايير العالمية، ودعم إعداد مناهج التدريب التخصصي، وفق الإطار المعتمد لدى المعهد، ومراجعتها بصفة دورية لتواكب المستجدات، وإعداد المعايير والمتطلبات التفصيلية لاعتماد البرنامج التخصصي في المركز التدريبي، ورفعها إلى أجهزة المعهد المختصة، وتقييم جودة أداء المراكز التدريبية في تنفيذ البرنامج، ورفع ملاحظاتها إلى أجهزة المعهد المختصة.

وتختص اللجنة بتقديم المشورة لأجهزة المعهد المختصة في مجال معايير وأنظمة التقييم والقياس، وتطوير الاختبارات وبنوك الأسئلة، والتوصية إلى الأجهزة المختصة بالمعهد، بشأن إصدار المؤهلات والشهادات المهنية في التخصص المعني، وتنظيم الدورات الدراسية المنهجية، والندوات العلمية، وإعداد النشرات والمطبوعات اللازمة لتطوير التخصص.

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