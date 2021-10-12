مركز شرطة الراشدية يوعي الطلبة من خلال مبادرة «أمن المدارس»

المصدر: دبي - البيان

استقبل العقيد محمد عبد الله المري، مدير مركز شرطة الراشدية بالوكالة، مجموعة من طلاب مدرسة الإيمان الخاصة وعدد من المشرفين، وذلك ضمن مبادرة «أمن المدارس».

ورحب العقيد محمد المري بأبنائه الطلبة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية والمؤسسات التربوية والتعليمية ذات العلاقة بالطالب، سواء في الجانب الأمني أم الاجتماعي أم الثقافي أم الصحي بصورة مستمرة، وذلك من أجل تعزيز وعيهم بشأن الظواهر السلبية المختلفة وتأهيلهم لمواجهة تحديات المستقبل.

وقدم العقيد محمد المري شرحاً للمشرفين حول مبادرة «أمن المدارس» الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومثقف أمنياً ومرورياً، وإطلاق برامج توعية بالتنسيق مع القطاعات التعليمية.

وحث العقيد محمد المري الطلاب بالحرص على التعلم المستمر، وأن يكونوا قدوة لزملائهم ومصدر فخر لأهلهم، حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، والمساهمة في تحقيق التنمية والإزدهار في الوطن. وفي ختام الزيارة قام الطلاب بزيارة قاعة المستقبل ومشاهدة أفلام وعروض توعية وتثقيفية أمنية ومجتمعية.

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