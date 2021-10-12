تأهيل 1098 من طلبة «التقنية» في «الذكاء الاصطناعي»

المصدر: (أبوظبي - وام )

احتفلت كليات التقنية العليا، ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، وشركة «أوراكل» العالمية، بنتائج التعاون بينهما على مدار السنوات الماضية، والذي تم من خلاله تأهيل 1098 من طلبة كليات التقنية في مجال مهارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة.

وحصل الطلبة على شهادات اكتساب المهارات المطلوبة، كما شمل التعاون العمل مع «سيرت» فيما يتعلق بتقنية «بلوك تشين» لدعم تبني مؤسسات التعليم لها باستخدام حلول «أوراكل». حضر الاحتفال البروفيسور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور محمد بكة الرئيس التنفيذي لمركز «سيرت»، وعدد من الطلبة الحاصلين على تدريب من «أوراكل» بعد إنجازهم البرنامج التدريبي حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

وأكد البروفيسور عبد اللطيف الشامسي، أن شركة «أوراكل» العالمية شريك استراتيجي لكليات التقنية العليا في تحقيق التحول الرقمي المؤسسي كونها شركة متخصصة في برامج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، حيث تعاونت الكليات مع «أوراكل» لتنفيذ برامج تدريبية للطلبة على مستوى مهارات الذكاء الاصطناعي ومنحهم فرصة الحصول على شهادة معتمدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: حصل 1098 من طلابنا على تدريب من Oracle لإتمامهم البرنامج الذي ساهم في اطلاعهم عن قرب على التكنولوجيات المتقدمة وتطبيقاتها، ما سيساهم في منحهم أساسيات هذه التقنيات الحديثة وتحفيزهم على مواصلة تطوير مهاراتهم فيها خاصة في ظل استراتيجية الجيل الرابع للكليات، والتي تركز على بناء الشخصية الطلابية الرقمية القادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة واستثمارها بشكل متميز في التعليم والتطبيق.

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