جامعة أبوظبي تعزز مشاركة المرأة في تخصصات الهندسة والحاسوب

المصدر: أبوظبي - البيان

سلّطت جامعة أبوظبي، الضوء على الأداء المتميز والإنجازات المهمة لطالباتها في تخصصات الهندسة والأبحاث الحاسوبية.

وتشارك طالبات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من جامعة أبوظبي سنوياً، في العديد من المسابقات والجوائز المحلية والدولية، لتسليط الضوء على معارفهن وخبراتهن، في بيئة داعمة، تمكنهن من النمو والتواصل، ومناقشة مختلف الأفكار الفنية والمهنية. وشهدت نسبة الطالبات المشاركات في برامج الهندسة والحاسوب في الجامعة، خلال السنوات القليلة الماضية، ارتفاعاً بمعدل 5 %، في حين ارتفع إجمالي عدد الطالبات بنسبة 20 %.

وتم مؤخراً اختيار الباحثتين في مجالي الهندسة والأبحاث الحاسوبية في جامعة أبوظبي: الطالبتان مها ياغي ومرح الحلبي، من بين 6 طلاب من جميع أنحاء العالم، للحصول على منحة المرأة في خدمات الحوسبة «WISC» لهذا العام، من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات «IEEE»، الذي يعتبر أكبر رابطة مهنية تقنية في العالم، ملتزمة بتطوير التكنولوجيا من أجل مصلحة البشرية.

وعبّرت الطالبة مرح الحلبي، الحاصلة على منحة المرأة في خدمات الحوسبة من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، عن سعادتها واعتزازها بحصولها على هذه المنحة، مؤكدةً ثقتها بقدرة المرأة على بناء وتطوير إمكاناتها، لتصبح رائدة في مجال خدمات وأبحاث الحوسبة.

وأكد الدكتور حمدي الشيباني عميد كلية الهندسية في جامعة أبوظبي، على أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة لدعم وتمكين الطالبات لديها، قائلاً: تعرف جامعة أبوظبي بجهودها المتواصلة لتمكين المرأة، وبناء قدراتها في مجالي الهندسة والأبحاث الحاسوبية، ونتطلع في الجامعة، لبناء مجتمع واعٍ، يقدر طموحات وتطلعات المهندسات، ويوفر لهن كل الدعم الذي يمكنهن من الارتقاء بإمكاناتهن، وتعزيز مساهمتهن في مسيرة التنمية وبناء المستقبل.

إنجازات

وأشاد من جانبه، البرفيسور وقار أحمد مدير جامعة أبوظبي، بالإنجازات التي تحققها طالبات الكلية، وأهميتها في تعزيز مكانة جامعة أبوظبي، كمؤسسة أكاديمية رائدة على مستوى الدولة والمنطقة، مؤكداً في الوقت ذاته، على رؤية الجامعة، المتمثلة بتسليح الطلاب بالقدرات والمهارات التي تمكنهم من المشاركة في سوق العمل، والمضي في حياتهم المهنية، من خلال برامج مرنة ومبتكرة. وأعرب البروفيسور وقار أحمد، عن تطلعات الجامعة بقيام الطلاب بتطوير المزيد من الحلول المبتكرة، وتطوير قدراتهم في مجال الهندسة والحوسبة.

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