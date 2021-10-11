40 % من أولياء الأمور بالشارقة يفضلون الدوام الحضوري

المصدر: الشارقة - البيان

كشف مسح أجراه مجلس الشارقة للتعليم، لقياس أثر جائحة «كورونا» في الظروف التعليمية للأسر القاطنة في الشارقة، أن 40% من أولياء أمور الطلبة يفضلون الرجوع إلى نظام الدوام الحضوري.

وقام مجلس الشارقة للتعليم، بالتعاون مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، بتنفيذ استطلاع رأي حول أثر نظام التعلم عن بعد أو الهجين على الطلبة، للتعرف إلى آراء أولياء الأمور بالنظام المطبق في مدارس الشارقة، وأثره في التحصيل الأكاديمي، والعلاقات الأسرية، وشخصية وسلوك الطالب.

كما هدف المسح، الذي كشف عنه مجلس الشارقة للتعليم، إلى توفير منظومة من المؤشرات للتعليم، استناداً على آراء وتوجهات أولياء الأمور، والتعرف إلى بعض الخصائص المؤثرة في اختيار نظام التعليم، ومدى الاستفادة السابقة للطلبة، من أجل قياس أثر الجائحة في الطالب، والوقوف على استراتيجيات التأقلم، التي اتبعتها الأسر مع أبنائها في مختلف المراحل التعليمية خلال فترة الجائحة.

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، أن المسح يوفر المزيد من البيانات والمؤشرات التي يمكن الاستفادة منها من قبل الجهات المختصة، ولهذا، حرص المجلس على طرحه، والكشف عنه، في ظل التعاون والتنسيق مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في حكومة الشارقة، والتي بذلت جهودها، وسخرت خبرات كوادرها في إنجاح هذا المسح، بالتعاون مع كوادر المجلس، مشيراً إلى أن الأسئلة التي وضعت، تم دراستها بشكل علمي، ومراعاة شموليتها لأهداف المسح، بغية الوصول إلى مؤشرات واقعية، تفيد الرؤية المستقبلية اتجاه التعليم.

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