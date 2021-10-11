جامعة العين تعزز مهارات طلابها في عمليات الاستثمار والمشاريع البحثية

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت جامعة العين مذكرة تفاهم مع «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية، إحدى الشركات الرائدة في السوق المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز سبل التعاون المثمر في إجراء البحوث العلمية التطبيقية التي تتناول قضايا معاصرة ومجالات أخرى في عالم الأعمال للإسهام بشكل إيجابي في المجتمع.

وقع المذكرة كل من الدكتور نور الدين عطاطرة، المدير المفوض للجامعة، وعبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لـ«بي إتش إم كابيتال»، في مقر جامعة العين بأبوظبي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء غرفة تداول افتراضية مع توفير البرامج والمعدات لتدريب الطلاب على عمليات الاستثمار وسوق الأوراق المالية، والتعاون في القيام بمشاريع بحثية مشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات، والقيام بأنشطة تعليمية مشتركة والمشاركة في الأحداث الاجتماعية.

وأشار الدكتور عطاطرة إلى أن الطرفين يؤمنان بضرورة التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والشركات في المجتمع لزيادة فعالية وجودة البرامج الأكاديمية، مما يسهم في تعزيز المؤهلات والمهارات اللازمة في سوق العمل وتفعيل دور مؤسسات التعليم العالي في إثراء السوق بالكفاءات المؤهلة، والتعاون المثمر للإسهام بشكل إيجابي في المجتمع.

ومن جانبه أعرب عبد الهادي السعدي عن سعادته بالشراكة مع جامعة العين، التي تعد من أهم المؤسسات التعليمية المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا بالدولة، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تشجيع البحث العلمي الهادف إلى تطوير قطاعات الأعمال والاستثمار، وتحفيز طلبة الجامعة على أن يكون لهم دور بارز في تطوير الشؤون المالية والاقتصادية التي تعود بالنفع على المجتمع والمؤسسات والشركات العاملة في الإمارات والمنطقة.

وأكد أهمية مثل هذه الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، لدعم وتطوير قدرات الطلبة، وتوجيههم نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وإنشاء البرامج الأكاديمية التي تلبي احتياجات المجتمع وتواكب تطورات العصر.

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