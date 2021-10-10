مجلس عمداء جامعة الشارقة يناقش الخطة التطويرية

المصدر: (الشارقة- البيان)

ناقش مجلس عمداء جامعة الشارقة عدداً من الموضوعات والقضايا في مختلف المجالات البحثية والتعليمية، ودعماً لخططها الاستراتيجية في الارتقاء والتقدم الدائم على كل الصعد والمستويات.

وأثنى الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة خلال الاجتماع ــ الذي عقد يوم الخميس الماضي في «استراحة السحب» بخورفكان ــ على الجهود التي بذلتها الجامعة خلال الفترة الماضية في تطبيق نظام التعليم الهجين المرن، وانتظام الدراسة والعمل بالجامعة خلال جائحة «كوفيد 19».

وأشار إلى أن هذه الجهود وفق ما نشره أحدث التقارير والتصنيفات الصادرة عن المؤسسات الدولية المختصة جعلت الجامعة تحتل المرتبة الأولى على مستوى الدولة والمرتبة الـ «281» بين الجامعات النظيرة على المستوى العالمي، وهو ما أكده مؤشر الاقتباسات والاستشهادات من البحوث والدراسات العلمية، التي أجريت في جامعة الشارقة.

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