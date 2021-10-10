أكاديمية أبوظبي الحكومية تحصد ثلاث جوائز عالمية

المصدر: أبوظبي- البيان

حصدت أكاديمية أبوظبي الحكومية، المنصة الحكومية الرائدة لتطوير الكفاءات البشرية في إمارة أبوظبي، ثلاث جوائز متميزة، من مجموعة «براندون هول» المرموقة، عن فئة «التعلم والتطوير»، تكريماً لبرنامج «الكفاءات العامة» التابع للأكاديمية، والذي جرى طرحه بالتعاون مع مجموعة المعارف ذراع التدريب والتطوير والاستشارات، التابعة لجامعة أبوظبي.

وتأتي هذه الجوائز، ضمن الفئات الذهبية والفضية والبرونزية، بمثابة إشادة دولية بنجاح وتميز برامج التعلم والتطوير والاستراتيجيات، التي تمكنت من تحقيق نتائج واقعية وقابلة للقياس.

وحصدت الأكاديمية الجائزة الذهبية، ضمن فئة «أفضل برنامج فريد أو مبتكر للتعلم والتطوير»، عن برنامج «الكفاءات العامة»، تقديراً لجهودها في تطوير برنامج تدريبي يمتاز بالابتكار، ويسهم في تحقيق نتائج إيجابية للمتعلمين والجهات العاملين فيها ككل.

كما حازت الأكاديمية على الجائزة الفضية ضمن فئة «أفضل استخدام للتعليم المدمج»، عن البرنامج، وذلك اعترافاً بجهودها في تطوير برنامج تدريبي في مكان العمل، يعتمد أسلوبين أو أكثر من أساليب تسليم المهام، ويجمع بين التدريب التقليدي بإشراف المعلم، والأنشطة التي تعتمد على استخدام الكمبيوتر.

وحصدت الأكاديمية جائزة التميز البرونزية، عن فئة «أفضل تقدم محرز في تنمية الكفاءات والمهارات»، نظير تطويرها للبرنامج الذي نجح في تعزيز كفاءات ومهارات للمشتركين، ويسهم في تحقيق نتائج إيجابية للمتعلمين، والجهات المستفيدة من البرنامج.

جهود

وقال محمد غياث محمد القائم بأعمال مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية: «تأتي هذه الجائزة، محفزاً لاستمرارية جهود الأكاديمية الرامية إلى تطوير رأس المال البشري في أبوظبي، وصقل مهارات الكفاءات العاملة في حكومة أبوظبي، وذلك بدعم كامل من دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي».

وأضاف أن الأكاديمية عملت على وضع خطة سريعة ومرنة، لتبني أفضل الممارسات الرامية إلى صقل مهارات موظفي حكومة أبوظبي، واعتماد التعليم المستمر والتطوير الذاتي والمهني.

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