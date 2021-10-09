جامعة الإمارات تشارك في الاحتفال بالأسبوع العالمي للفضاء

المصدر: (العين - البيان)

تُشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة في الاحتفال بالأسبوع العالمي للفضاء، وأشاد معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى للجامعة بإعلان القيادة الرشيدة عن مشروع غير مسبوق ضمن مشاريع الخمسين المقبلة لاستكشاف كوكب الزهرة.

وكذلك استكشاف حزام الكويكبات داخل المجموعة الشمسية وتحقيق أول هبوط عربي بمركبة إماراتية لتتوّج مسيرة الإمارات بإنجاز تاريخي. وكانت الجمعية العامّة للأمم المتحدة أقرّت الاحتفال بالأسبوع العالمي للفضاء يوم 4 أكتوبر من كل عام ويستمر لغاية 11 من الشهر الجاري.

وقال نسيبة: «أتقدّم بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ثقتهما الغالية بقدرات وإمكانات جامعة الإمارات العربية المتحدة في مجال الدراسات والبحوث وإجراء الاختبارات اللازمة لدعم هذا المشروع الوطني الرائد.

إضافة إلى إيمانهما العميق بقدرات أبناء وبنات الوطن على المساهمة في فتح واستكشاف آفاق جديدة في مجالات الابتكار، والعلوم الفضائية وتقنيات التكنولوجيا المتطوّرة والفريدة تحقيقاً لطموحات الإمارات في قطاع الفضاء، وتعزيز تنافسيتها وصولاً إلى أعلى المراتب العالمية».

إنجازات

وقالت الدكتورة ريم فارس، أستاذة مساعدة، قسم الفيزياء بكلية العلوم في جامعة الإمارات: «يحمل شعار الاحتفال لعام 2021 عنوان المرأة في الفضاء، وفي هذا المجال نفتخر بأن المرأة الإماراتية حقّقت إنجازات مهمة في قطاع الفضاء، بفضل التمكين الكبير الذي قدمته لها القيادة الإماراتية، وفي المقدمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»».

وأضافت: كما نعتزّ في جامعة الإمارات باختيار إحدى خريجاتها، نورا المطروشي، أول رائدة فضاء إماراتية. وهذا يُبرز حرص جامعة الإمارات العربية المتحدة على دعم وتوسعة القدرات العلمية البحثية لطلبتها وطالباتها، ووضعهم على الطريق الصحيح في مسيرتهم التعليمية من خلال توفير البيئة التعليمية الرائدة المُواكبة لأرقى المعايير العالمية في هذا المجال.

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