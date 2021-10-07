جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تحتفل بيوم المعلم العالمي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

احتفلت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بيوم المعلم العالمي الذي يصادف الـ 5 من أكتوبر من كل عام، ونظمت الجامعة عدداً من الفعاليات بهذه المناسبة تضمنت عمل جدارية افتراضية لشكر الأساتذة على جهودهم في تعزيز مسيرة الجامعة الأكاديمية، وإجراء مسابقة شعرية تناولت الدور المتعاظم للمعلم، شارك فيها طلاب الجامعة بقصائد من نظمهم، وتم تكريم الفائزين الأوائل بالمسابقة، كما بعثت إدارة الجامعة رسائل شكر وتقدير لكل أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة وتهنئتهم بهذه المناسبـــــــــة.

احتفال

وأكد الدكتور خالد سالم اليبهوني الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية: أن احتفال الجامعة بيوم المعلم يأتي تقديراً وعرفاناً للدور الذي يضطلع به المعلمون والأساتذة في الدفع بمسيرة الجامعة إلى الأمام ووضعها في مكانة متقدمة بين رصيفاتها من خلال مخرجاتها الأكاديمية المتميزة، إلى جانب دورهم في خدمة المجتمع ورفده بكوادر بشرية مؤهلة تساهم في عمليات التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة.

ونوه إلى أهمية ونبل الرسالة التي يحملها أساتذة الجامعة من خلال نشر نور العلم والمعرفة، واتباع أفضل السبل والممارسات في طرق التدريس الحديثة القائمة على اتباع مناهج البحث العلمي والدراسة والتفكر والتدبر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز