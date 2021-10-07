شراكة بين جامعة زايد والفردان للصرافة لتدريب الطلبة

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت جامعة زايد اتفاقية تعاون مع شركة الفردان للصرافة بهدف تدريب 100 طالب وطالبة إماراتيين من الجامعة بالإضافة إلى الخريجين وبشكل مجاني عبر شبكة الإنترنت وفي مجال مكافحة غسيل الأموال، وتحديد العملات المزيفة، وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي.

وقع الاتفاقية كل من: حسن الفردان، الرئيس التنفيذي للفردان للصرافة، وحسن النجار عضو مجلس جامعة زايد ومؤسس شركة «إن فوكاس ميديا»، وتم التوقيع داخل الحرم الجامعي.

وتقوم جامعة زايد بموجب الاتفاقية بترشيح عدد من الطلبة والخريجين للانضمام إلى البرنامج الذي تقدمه شركة الفردان للصرافة كجزء من مشاريع الدولة للسنوات الـ 50 المقبلة، لتقديم خطط جديدة تتضمن استراتيجيات لتشجيع المزيد من الإماراتيين على اختيار الانضمام للعمل في القطاع الخاص على القطاع الحكومي.

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