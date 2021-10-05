موقع إلكتروني لتعريف طلبة جامعة خليفة بالمنح والبرامج والبحوث

المصدر: أبوظبي- البيان

تنظم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، «اليوم المفتوح» افتراضياً غداً ، بهدف دعم الطلبة في عملية اختيار البرنامج المناسب من مجموعة البرامج الأكاديمية المتنوعة لطلبة الدراسات العليا والخيارات البحثية، التي تطرحها الجامعة في الوقت الحالي للفصل الأكاديمي الثاني 2022.

فرصة

وستوفر هذه الفعالية الفرصة للطلبة الطموحين للتفاعل مع أعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة خليفة والتواصل مع الطلبة والتعرف إلى الحياة الجامعية والمنح والخيارات البحثية والبرامج الأكاديمية. وفي هذه المناسبة، قامت جامعة خليفة بإطلاق موقع إلكتروني خاص وهو https://ku.events/pgopenday، بهدف تعزيز دور الطلبة في معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالكليات الثلاث والمعاهد البحثية الثلاثة في الجامعة، إضافة للمراكز البحثية، التي يبلغ عددها 18 مركزاً والمرافق البحثية الأربعة والعديد من المختبرات البحثية المتخصصة.

وقال الدكتور أحمد الشعيبي، نائب رئيس أول للخدمات الأكاديمية والطلابية في جامعة خليفة: «نسعى في جامعة خليفة لأن نعمل بما يتوافق مع رؤية أبوظبي 2030، التي تتمثل في التوسع بمفهوم اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات والتنوع به».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز