ماجد النعيمي: الإمارات تقدر جهود المعلم

المصدر: (عجمان – عصام الدين عوض)

أكد الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان أن حكومة دولة الإمارات تولي أهميةً كبيرة لدور المعلم، حرصاً منها على إيجاد جيل واعٍ ومتعلّم، حاملاً معه القيم والمبادئ الإنسانية، وقادراً على الابتكار والمساهمة في تطوير المجتمع الإماراتي ونهضته، لذا تقوم الدولة بالاحتفال في الخامس من أكتوبر من كل عام بيوم المعلم العالمي، سعياً منها لغرس قيمة المعلم في أذهان الطلبة، وكذلك تقديراً لجهود المعلمين المتواصلة في تربية الأجيال المتعاقبة.

جاء ذلك خلال حضوره حفل تكريم الطلبة والمعلمين في مسابقة (معاً نقرأ) في دورتها السابعة الذي نظمته جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بحضور منى صقر المطروشي مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية وهزاع المنصوري مستشار وزير التربية والتعليم ومدير الاتصال الحكومي بالوزارة ومحمد عمر الشمري مدير مركز الهلال الأحمر في عجمان، حيث جاء الحفل متزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام.

وقال رئيس الديوان الأميري في عجمان إن مسابقة (معاً نقرأ) تشجع الطلبة في مختلف المراحل الدراسية على القراءة، وبالتالي نستطيع أن نجد جيلاً ممسكاً بزمام اللغة العربية مدركاً لكنهها من خلال الاضطلاع والقراءة المستمرة، مهنئاً الفائزين والفائزات في المسابقة في الدورة السابعة.

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