موزة بنت مبارك: القيادة وفرت للمعلم بيئة محفزة على الإبداع

المصدر: (أبوظبي- وام)

أكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أهمية المكانة المرموقة التي يحظى بها المعلم في الدولة، مشيرة إلى أن المغفور له، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، أولى المعلم كل الاهتمام والرعاية، وهيأ له البيئة التي تمكنه من أداء مسيرته في خدمة الوطن، وبناء الأجيال، وهو نهج تواصل السير عليه قيادتنا الرشيدة، التي مكنت المعلم، ودفعت به إلى صدارة المجتمع، تقديراً وامتناناً لرسالته التي ينهض بها، ودوره الوطني.

وقالت في كلمة لها بمناسبة يوم المعلم العالمي، الذي يحل في 5 أكتوبر من كل عام: إن القيادة الرشيدة وفرت للمعلم البيئة المحفزة على الإبداع والريادة في أداء رسالته، عبر التأهيل الأكاديمي المتخصص، الذي يحظى به الطالب عند التحاقه بكليات التربية في الدولة، ثم عند استقطابه للعمل في مهنة التدريس، بالإضافة إلى رصد المزايا المادية والمعنوية، التي تمكنه من أداء رسالته بكفاءة وفعالية، وتوفير أرقى الممارسات العلمية والعملية في التدريب والتعليم المستمر، بما يجعل المعلم يواكب التطور التقني والتكنولوجي في مهنته.

والذي نشهد من خلاله كل يوم تغيراً في طرق وأساليب التدريس، وغيرها من المتغيرات التي تؤهل الجهات المهنية المعلم لمواكبتها. وأكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك، على الامتنان الكبير الذي يكنه المجتمع للمعلم، خاصة خلال الفترة الاستثنائية التي شهدها العالم خلال تفشي جائحة «كوفيد 19»، وما استتبعها من استمرارية الأعمال والتعليم عن بعد، وهي الفترة التي جسد فيها المعلم صورة جديدة، تُعلي من مكانته وعطائه في المجتمع.

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