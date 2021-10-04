جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تقدم 100 منحة دولية للطلبة

المصدر: وام

اعتمدت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية 13 برنامجاً أكاديمياً في اللغة العربية والدراسات الإسلامية والفلسفة والأخلاق وذلك بهدف دعم رؤية الجامعة في تحقيق الريادة في العلوم الإنسانية واللغة العربية والتسامح والتعايش.

كما اعتمدت الجامعة تقديم 100 منحة دولية للطلبة المتميزين سنويا إضافة إلى فتح باب القبول والتسجيل للطلبة الراغبين من مختلف دول العالم بما يتوافق مع الشروط والسياسات المعتمدة لدى الجامعة.

وتعليقا على هذه القرارات الاستراتيجية أكد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس أمناء الجامعة أهمية دور الجامعة في العمل على تعزيز البرامج العلمية والثقافية المقدمة للطلبة في العلوم الإنسانية وذلك من خلال استثمار الامكانيات التي تتيحها دولة الإمارات لمؤسساتها التعليمية وطلابها.

وأضاف: "تأتي هذه البرامج والقرارات التي اعتمدتها جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ونحن في عام الخمسين ترجمة لرؤية مئوية الإمارات وتفعيلًا للمبادئ العشرة لوثيقة الخمسين وذلك عبر توفير برامج أكاديمية فريدة تلبي حاجة الفرد والمجتمع والمجال البحثي وبما يعزز مكانة الجامعة ويدعم خطط التطوير المستقبلية المعتمدة لديها والتي تسعى للمساهمة في نشر رسالة الإمارات الإنسانية في العالم".

تجدر الإشارة إلى أن جامعة محمد بن زايد آل نهيان تسعى لتكون مركزاً أكاديمياً مرموقاً على مستوى العالم في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفة، عبر تقديم برامج أكاديمية متميزة في اللغة العربية وآدابها، والدراسات الإسلامية بفروعها؛ بهدف تقديم الإسلام والثقافة العربية بطريقة حضارية وإنسانية، تقوم على نشر فضائل التسامح والمحبة واحترام حقوق الانسان، وإعلاء قيم الاعتدال والوسطية والانفتاح على ثقافات وشعوب العالم المختلفة.

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