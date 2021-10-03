التعليم عن بعد في جميع المؤسسات التعليمية بالعين يومي الاثنين والثلاثاء

المصدر: البيان

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي تفعيل التعليم عن بعد في جميع المؤسسات التعليمية في مدينة العين يومي الإثنين 4 أكتوبر والثلاثاء 5 أكتوبر، نظراً لتقلب الظروف الجوية في المدينة.

وأكد المكتب أنه سيتم تأمين مواقع أعمال البناء والإنشاءات بشكل فوري، وتوقف أعمال الإنشاءات اعتباراً من الساعة 4 عصراً الأحد 3 أكتوبر، لغاية يوم الثلاثاء 5أكتوبر.

ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر والاستمرار في متابعة المستجدات من المصادر الرسمية، والاتصال على رقم 026788888 وفرق الدعم على 993 عند الطوارئ.

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