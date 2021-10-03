التعليم عن بعد اليوم وغداً في بعض مدارس الدولة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بعد متابعتها للحالة المدارية «شاهين» وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، وحرصاً على سلامة الطلبة والكوادر الإدارية والتدريسية، عن تحويل نظام التعليم الحضوري إلى نظام التعليم عن بعد يومي الأحد والاثنين، وذلك في كل من المناطق التالية:

مدارس إمارة الفجيرة، وحتا التابعة لدبي، ومدارس المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة، إلى جانب مدارس مصفوت ومزيرع والمنامة التابعة لإمارة عجمان، ومدارس المنطقة الجنوبية من إمارة رأس الخيمة في رافاق والمنيعي ووادي صفني وشوكة وكدرة.

ودعت أولياء الأمور للتواصل المباشر مع مديري المدارس للرد على أية استفسارات أخرى.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي قد أعلنت استمرارية التعليم في المؤسسات التعليمية اليوم عدا المدارس الحكومية في حتا، التي سيكون فيها التعليم عن بعد اليوم الأحد، وغداً الاثنين. كما أعلنت استمرار العمل في مختلف الجهات الحكومية والخاصة اليوم الأحد مع المتابعة المستمرة لتطورات إعصار شاهين واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً عليها.

كما أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص تحويل الدراسة في المدارس والحضانات الخاصة في المنطقة الشرقية التي تضم كلاً من مدينة خورفكان وكلباء ودبا الحصن إلى نظام التعليم عن بعد اليوم الأحد وغداً الاثنين، نظراً للحالة المدارية «شاهين» التي تشهدها المنطقة، مع متابعة الهيئة للأوضاع الجوية مع الجهات الرسمية لاتخاذ القرارات المناسبة في حينها في هذا الشأن.

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