تعاون بين جامعة الشارقة ومجموعة الفطيم للرعاية الصحية

المصدر: (الشارقة – البيان)

وُقعت بجامعة الشارقة اتفاقية تعاون مشترك بين كلية العلوم الصحية بالجامعة، ومجموعة الفطيم للرعاية الصحية، وذلك بهدف تبادل الخبرات العلمية والطبية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتعليم، والعمل على إنشاء إطار مشترك للأنشطة البحثية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتدريب طلاب المجمع الطبي، وكذلك التعاون في تنظيم برامج مشتركة داعمة للصحة مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل، والتعاون في عدد من المجالات البحثية والتعليمية وخدمة المجتمع المحلي.

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