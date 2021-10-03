جامعة الإمارات تطرح برامج تواكب «مشاريع الخمسين»

المصدر: العين - البيان

تستعد جامعة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاماً المقبلة، من خلال المساهمات المختلفة في العديد من المشاريع، التي تأتي ضمن خطة استراتيجية، تسهم في تحقيق قفزات نوعية طموحة.

حيث يلعب الطالب الجامعي الدور الرئيسي والمحوري في هذه الرؤية، من خلال تمكينه معرفياً وعلمياً للمساهمة بقوة في البناء والتنمية والتطوير في الخمسين سنة المقبلة من عمر الاتحاد.

وأوضح الدكتور محمد حسن علي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة، أن الجامعة تقوم بمراجعة دورية للبرامج الأكاديمية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في كل تخصص والاحتياجات الحقيقية لسوق العمل من تخصصات وبرامج أكاديمية تساعد في بناء جيل من الخريجين المؤهلين بمهارات المستقبل.

حيث تسعى الجامعة لتزويد الطالب الجامعي بالمهارات المستقبلية، وذلك من خلال تصميم برامج أكاديمية تتوافق مع المتطلبات المستجدة لسوق العمل، والتي من شأنها أن تكسب الطالب القدرات والإمكانات التي تؤهله للمنافسة.وأشار إلى أن الجامعة تعمل على تحديث خططها وبرامجها الأكاديمية، بما يتوافق مع التطلعات المستقبلية والأولويات والاستراتيجيات الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والعلوم.

رؤى

وتماشياً مع هذه الرؤى، تحرص الجامعة على تعزيز دورها المستقبلي في طرح برامج أكاديمية، تخدم مشاريع الخمسين المنبثقة من وثيقة الخمسين، ومن أبرز هذه البرامج: التخصص الفرعي للذكاء الاصطناعي، الذي تطرحه كلية تقنية المعلومات، لما له من أهمية في وقتنا الراهن.

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