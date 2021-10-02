التعليم عن بعد الأحد والإثنين في بعض المدارس الحكومية

المصدر: دبي -البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بعد متابعتها للحالة المدارية «شاهين» وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، وحرصاً على سلامة الطلبة والكوادر الإدارية والتدريسية، عن تحويل نظام التعليم الحضوري إلى نظام التعليم عن بعد يومي الأحد والإثنين، وذلك في كل من المناطق التالية: مدارس إمارة الفجيرة، وحتا التابعة لدبي ومدارس المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة إلى جانب مدارس مصفوت ومزيرع والمنامة التابعة لإمارة عجمان ومدارس المنطقة الجنوبية من إمارة راس الخيمة في رافاق والمنيعي ووادي صفني وشوكة وكدرة.

ودعت أولياء الأمور للتواصل المباشر مع مديري المدارس للرد على أية استفسارات أخرى.

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