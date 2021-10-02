إشادة بنتائج قياس كفاءة خريجي كلية القانون بجامعة أم القيوين

المصدر: أم القيوين ـ البيان

أشاد الدكتور جلال حاتم، مدير جامعة أم القيوين، بنتائج اختبار قياس كفاءة خريجي كلية القانون، وثمّن مدير جامعة أم القيوين الأداء الذي ظهر به خريجو كلية القانون في الاختبارات الشفوية والتحريرية التي عززت من مكانة خريج كلية القانون وقدرته على ولوج سوق العمل، مضيفاً أن اللجنة العلمية لقياس قدرات الخريجين تكونت من خبرات في مجال القانون من خارج الجامعة، ضمت قضاة ومحامين وأساتذة مختصين.

وقد أخضعت اللجنة الامتحانية الطلاب في بيئة العمل القانوني في تحرير الوثائق القانونية، واختبار المعرفة في حقل القانون، وقدراتهم في تقديم الدفوع القانونية.

وخلال احتفال الجامعة بتوزيع الشهادات على الدفعة الأولى من الخريجين الذين خضعوا للاختبار، أشاد الدكتور حاتم بالمخرجات التي حققتها الاختبارات، والتي تؤكد كفاءة المناهج وقدرات أعضاء الهيئة التدريسية، وأكد أن الخريجين الذين خضعوا للاختبار عكسوا صورة جيدة عن قدرات خريجي كلية القانون.

ويعتبر اختبار قياس كفاءة وقدرات خريجي كلية القانون الأول من نوعه في المنطقة العربية، بادرت به جامعة أم القيوين، وتخطط الجامعة في سبيل تهيئة خريجيها لولوج سوق العمل أن تعمم هذه الاختبارات على خريجي بقية البرامج الاكاديمية.



حرص

وأكد الدكتور جلال حاتم، حرص الجامعة على تزويد طلابها بالأدوات الرقمية وتوفير حواسيب محمولة تعينهم في الاطلاع على مصادر المعرفة والمشاركة في ناتج المعرفة العالمي.

وأشار إلى أن مبادرة الجامعة بمنح حواسيب محمولة لأول خمسين طالب يتم تسجيله في هذا العام الدراسي ستستمر بتزويد جميع الطلاب لإدراك الجامعة للأهمية التي يمثلها الحاسوب في حياة الطالب الدراسية سواء إن كانت الدراسة حضوريا أو عن بعد.

وقد احتفلت جامعة أم القيوين نهاية الأسبوع الماضي بتوزيع حواسيب محمولة على عدد من الطلاب في إطار دعم المنظومة التعليمية وتهيئة الظروف المناسبة، وتمكينهم من التحصيل العلمي، من خلال توفير كافة احتياجاتهم، بما يدعم مسيرتهم الأكاديمية.

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