غداً الدراسة عن بعد في مدارس الفجيرة ومدن الساحل الشرقي بسبب «شاهين»

المصدر: الساحل الشرقي - عائشة الكعبي

أخطرت مدارس خاصة وحكومية وحضانات في إمارة الفجيرة ومدن الساحل الشرقي أولياء الأمور عبر رسائل نصية بتحويل الدراسة يوم غد الاحد الى نظام التعليم عن بعد، وذلك بسبب الحالة المدارية «شاهين»، حرصاً على سلامة الطلبة في ظل تقلبات الطقس.

وأرسلت المدارس والحضانات رسائل نصية تفيد بتحويل الدراسة الصفية يوم غد الاحد بشكل مؤقت إلى نظام التعليم عن بعد بسبب أحوال الطقس وتأثيرات الحالة المدارية «شاهين» التي سادت المنطقة، حتى استقرار حالة الطقس.

وكان المركز الوطني للأرصاد أعلن خلال إحاطة إعلامية مساء اليوم بدء تأثير الحالة المدارية على الساحل الشرقي للدولة من اليوم السبت بمد بحري خاصة مع فترة المد العالي على المناطق المنخفضة وسيصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب من فجر غد وقد يصل خلال الفترة هذه 5 أمتار، مشيراً إلى أنه من بعد ظهر ومساء يوم غد تتأثر بعض مناطق الدولة بامتداد الحالة المدارية خاصة المناطق الشمالية الشرقية ومنطقة العين والمناطق الجنوبية وتمتد على بعض المناطق الداخلية الوسطى حيث تتكاثر السحب الركامية تصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة.

ولفت المركز إلى أن الأمطار ستؤدي إلى جريان الأودية والسيول وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة. وتكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة مع السحب الركامية مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً.

وأضاف المركز أنه من خلال متابعة الأقمار الاصطناعية وشبكة الرادارات المنتشرة في مختلف إمارات الدولة يطلع المركز بشكل فوري ووقتي على كافة تطورات هذه الحالة المدارية.

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