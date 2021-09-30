«تعليمية الوطني» تنظم 3 حلقات نقاشية

المصدر: (دبي - البيان)

تنظم لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، ثلاث حلقات نقاشية افتراضية حول موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، تتعلق بتنمية قطاعات الثقافة والفنون، ودور المراكز الشبابية في تحقيق رؤية الإمارات 2071، والإعلام الوطني، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة لدراسة الموضوع بصورة شاملة، والخروج بتوصيات تصب في عملية تعزيز الهوية والانتماء الوطني.

وتفصيلاً، قال ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، إن الحلقة النقاشية الأولى تهدف إلى التعرف على دور وزارة الثقافة والشباب في إثراء القطاع الثقافي في الدولة، أما الثانية فتهدف إلى التعرف على آلية عمل مراكز الشباب والخدمات التي تقدمها.

والثالثة تهدف إلى التعرف على جهود تطوير المحتوى الإعلامي الوطني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز