صندوق الوطن يطور مهارات البرمجة لـ 600 طالب

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن صندوق الوطن عن اختتام المرحلة الأساسية من مبادرة «المبرمج الإماراتي»، والتي نظمها بالشراكة مع شركة «أدنوك» في منطقة الظفرة وجزيرة دلما، بمشاركة أكثر من 600 طالب وطالبة، في خطوة هدفها تطوير القدرات والكفاءات في مجال البرمجة تماشياً مع الجهود الوطنية الرامية لدعم مسيرة التحول الرقمي بجيل من الموهوبين القادرين على توظيف تطبيقاتها لبناء اقتصاد معرفي ورقمي مستدام للأجيال القادمة.

واستمرت المرحلة التي قدمها نخبة من الخبراء والمختصين في مجال البرمجة على مدار 10 أيام وتخللها العديد من الدورات، إلى جانب مجموعة من الأنشطة والفعاليات التعليمية التي هدفت إلى تزويد المشاركين بالمبادئ الأساسية المرتبطة بكتابة البرامج، والتي تمكنهم من تطوير مهاراتهم في تكنولوجيا المعلومات وتعزز قدراتهم على استخدام التفكير الحاسوبي، والبرمجة لإنشاء برامج حاسوبية بسيطة.

وقالت هند باقر، مدير عام صندوق الوطن: مبادرة «المبرمج الإماراتي» من أهم البرامج التي يعمل عليها صندوق الوطن ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في الاستثمار بتطوير المواهب والقدرات الوطنية، وتمكينها من لغة المستقبل لضمان تعزيز جاهزيتها ومواكبتها للمتغيرات والتطورات المستقبلية، ويعزز تنافسيتها على مستوى العالم في المجالات كافة، لا سيما أن البرمجة باتت أداة أساسية في حياتنا اليومية ومهارة رئيسية للتنافسية في سوق العمل مستقبلاً.

من جانبه قال عبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي: يأتي دعم أدنوك لبرنامج «المبرمج الإماراتي» للعام الثالث على التوالي في إطار استراتيجية أدنوك للمسؤولية المجتمعية وأهدافها الرامية إلى المساهمة في بناء نظام تعليمي يعتمد على العلوم الحديثة من خلال التركيز على تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

أساسيات

قالت الدكتورة عزة حمد الكعبي، مدير برامج استراتيجي أول في صندوق الوطن: تعرف المشاركون في هذه المرحلة على أساسيات لغة البرمجة عبر مجموعة دورات تدريبية وأنشطة تفاعلية متخصصة قدمها مجموعة من الخبراء البارزين لتعليم المشاركين، وإكسابهم المبادئ الأساسية في لغة البرمجة، كما تعرفنا من خلالها أيضاً على اهتمامات المشاركين، وميولهم ومدى استعدادهم للالتحاق بالمراحل المتقدمة من البرنامج الذي يسعى إلى تأهيل جيل من المبرمجين الإماراتيين المستعدين، والقادرين على تحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة.

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