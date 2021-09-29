إطلاق مسابقة «الابتكار في التعليم» احتفاءً بيوم المعلم العالمي

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز مسابقة «الابتكار في التعليم» التي تستهدف المعلمين والتربويين تزامناً واحتفالاً بيوم المعلم العالمي الموافق 5 أكتوبر من كل عام.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: تطلق المسابقة تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم حرصاً منها على إبراز جهود المعلمين وتكريم أفضل المبادرات والأفكار الابتكارية التي تساهم في تحسين وتطوير التعليم. وتولي المؤسسة أهمية كبيرة لدور المعلم في إنشاء جيل واعٍ ومتعلم وقادر على الابتكار، إذ حرصت على تصميم وتقديم أفضل البرامج على المستوى المحلي والعالمي لدعم وتطوير مهارات المعلم، وذلك لتحسين المخرجات التعليمية التي من شأنها الإسهام في تحسين المنظومة التعليمية.

وأضاف: تهدف المسابقة المبتكرة إلى عرض ونشر أفضل الأفكار في مجال الابتكار في التعليم واستقطاب وتكريم المعلمين والتربويين المتميزين في الميدان التعليمي ونشر ونقل المعارف والتجارب والخبرات المتميزة وتعميق ثقافة التميز.

وتستهدف المسابقة المعلمين والتربويين والقياديين في مدارس الدولة، إذ سيتم اختيار أفضل فكرتين أو مبادرتين ويحصل صاحبها على منحة دراسية مقدمة من مؤسسة حمدان لدراسة ماجستير التربية الابتكارية في جامعة الإمارات العربية المتحدة فضلاً عن الترويج للفكرة أو المبادرة في مختلف وسائل الإعلام.

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