فتح باب التسجيل في اختبار «إمسات» رقمياً لـ 5 فئات

المصدر: دبي - نورا الأمير

فتحت وزارة التربية والتعليم باب التسجيل لاختبار الإمارات القياسي «إمسات» رقمياً لـ 5 فئات، هي: طلبة الجامعات والمعاهد والكليات، وطلبة الماجستير والدكتوراه، الراغبون في الحصول على وظائف، والراغبون في الحصول على الترقية، وخريجو الخدمة الوطنية الراغبون في الالتحاق بالجامعات، وذلك في مواد: العربية والإنجليزية والرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء وعلوم الحاسوب وذلك وفقاً لرغبة المتقدم.

وحددت الوزارة 3 خطوات للتسجيل لاختبار «إمسات» تضمن التسجيل ذاتياً من خلال موقع اختبار الإمارات القياسي بإدخال رقم الهوية، وتفعيل الحساب من خلال الرابط الذي يصل للمتقدم عبر بريده الإلكتروني المسجل، فيما تضمنت الخطوة الثالثة التسجيل من خلال منصة الطالب الخاصة بالاختبار.

وتعلن وزارة التربية والتعليم نتائج اختبار «إمسات» لطلبة الثاني عشر، بعد 15 يوم عمل من أداء الاختبارات، وبعد 10 أيام عمل لخريجي السنوات السابقة والفئات المحددة، ويتم إبلاغ المتقدمين برسائل عبر البريد الإلكتروني بظهور النتائج على منصة الاختبار، فيما يتم منح الطالب الصلاحية الكاملة في اختيار موعد الاختبار ومكانه، وفي حالة اكتمال العدد المطلوب لمركز الاختبار القريب منه، فيتوجب عليه الانتظار لفتح المركز مرة أخرى.

ويطبق اختبار الإمارات القياسي «إمسات» على طلبة الصف الـ 12، ويعد شرطاً للقبول في الجامعات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية والخدمة الوطنية، بالإضافة إلى أنه شرط من شروط القبول للطلبة المتقدمين للابتعاث خارج الدولة عبر المؤسسات الحكومية، وبديل الاختبارات «التوفل» و«الآيلتس» داخل الدولة في عدد من الجامعات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز