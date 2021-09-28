اختبارات في «الإنجليزية» للصفوف من الـ5 إلى الـ8

المصدر: دبي - نورا الأمير

أعلنت مدارس حكومية عن إجراء اختبارات تشخيصية في مادة اللغة الإنجليزية للطلبة من الصف الـ5 وحتى الـ8، وذلك لغايات الوقوف على مستويات الطلبة والارتقاء بها من خلال وضع خطط وبرامج لرفع مستوى التحصيل الدراسي، على أن يتم إجراؤها بشكل دوري.

وأخطرت المدارس أولياء الأمور بأهمية تشجيع الطلبة على الخضوع للاختبار بهدف اكتشاف المهارات التي يحتاج المتعلم إلى تعزيزها وبناء برامج داعمة وفقاً لاحتياجاتهم، ووضع خطط تعليمية في هذا الإطار، موضحة أنها ستقوم بإجراء الامتحان للطلبة في المدرسة والمنزل لمن يتبعون نظام التعليم «عن بعد» في التوقيت ذاته.

ويبدأ الاختبار التشخيصي اليوم، ويتم من خلاله تحديد مستوى الطالب بشكل دقيق، ولا يوجد له وزن اختبار في درجة التقييم، ويتم عقد اختبار تكويني يوم غد في الاستماع وسيكون نصيبه 6.5% من درجة التقييم الفصلي و2.5% من درجة العام.

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