تفاهم بين جامعة الشارقة وجمعية الإمارات للمرشدين السياحيين

المصدر: (الشارقة - البيان)

وقعت جامعة الشارقة وجمعية الإمارات للمرشدين السياحيين مذكرة تفاهم لتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل في مجالات دعم وتشجيع وتطوير الإرشاد السياحي في مختلف قطاعات الدولة، وكذلك تبادل ونشر البحوث والدراسات العلمية والاستشارات الخاصة بدعم وتمكين المواهب والإبداعات الوطنية للعاملين في مجالات الإرشاد السياحي في الدولة والاستفادة من الخبراء والباحثين لدى الطرفين في هذا المجال.

وقع مذكرة التفاهم عن جامعة الشارقة الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، وعن جمعية الإمارات للمرشدين السياحيين جاسم محمد البستكي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

ويتعاون الطرفان في تنظيم المؤتمرات والمنتديات العلمية ضمن أفضل وأحدث الممارسات العالمية في مجالات قطاع السياحة والسفر عامة والإرشاد السياحي خصوصاً. والعمل المشترك في تمكين أفراد المجتمع وتوطين مهنة الإرشاد السياحي في الدولة من خلال الاستشارات والبرامج التأهيلية التي من شأنها تعزيز دور الشباب في هذا المجال.

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