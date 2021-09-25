جامعة الشارقة تطبق خطة دراسية تواكب تطورات الاتصال والإعلام

المصدر: (الشارقة – البيان)

بدأت كلية الاتصال بجامعة الشارقة مطلع العام الأكاديمي الحالي 2021 – 2022 تطبيق لائحتها الجديدة، وذلك بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم، وتمثل اللائحة بما تضمه من مساقات دراسية جديدة نقلة نوعية في دراسات الاتصال والإعلام.

جاء هذا التطوير استجابة للتطورات الأكاديمية والمهنية في مجال تخصصات الاتصال، وكذلك احتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع كون برامج الكلية معتمدة دولياً من مجلس الاعتماد الدولي لبرامج الاتصال بالولايات المتحدة الأمريكية.

مواكبة

وأشار الدكتور عصام نصر سليم عميد كلية الاتصال بالإنابة إلى أنه بناءً على معطيات حقل الإعلام، وبعد مشاورات عدة وتنفيذاً لتوصيات المجلس الاستشاري للكلية، والذي يضم نخبة من مسؤولي الإعلام بالدولة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والتوصيات التي أقرها منتدى الاتصال الحكومي خلال دورات الأعوام السابقة والخاصة بتدريس مساق الاتصال الحكومي لطلبة الكلية، وكذلك بعد الاعتماد الأكاديمي لكل برامج الكلية من قبل مفوضية هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم كان لزاماً على الكلية أن تطور من خططها الدراسية للوفاء بالمتطلبات التي يحتاجها سوق العمل.

رقمي

وأوضح الدكتور عبد الرحمن عزي، رئيس قسم الاتصال الجماهيري، أنه قد تم تطوير الخطة الدراسية في مجال الصحافة، ليكون التخصص تحت مسمى «الصحافة الإلكترونية» استجابة للتطور المهني في مجال العمل الصحافي والإعلامي، وبما يتلاءم مع وسائل الاتصال الإلكترونية والرقمية الحديثة والتي أحدثت نقلة نوعية في مجال إنتاج وتوزيع المحتوى الإعلامي والخبري في الصحف المطبوعة والمواقع الإلكترونية والحسابات الإخبارية، وتوظيف الأدوات التفاعلية في التغطية الإخبارية. ويتطلب ذلك تطوير مهارات الخريج في استخدام التقنيات الحديثة في جمع المعلومات والتغطية الفورية والتحرير والتصوير، بما يمكنه من العمل في كل وسائل الإعلام. حيث شملت الخطة الجديدة إدراج مساقات في التصميم الإلكتروني وصحافة البيانات وتصميم مواقع الصحافة الإلكترونية والتصميم الصحافي الرقمي وأخلاقيات الصحافة الإلكترونية إضافة إلى صحافة المدونات وصحافة الهاتف المحمول والصحافة الاستقصائية الرقمية.

وفي مجال التصميم وإنتاج المواد الإعلامية، تم تطوير الخطة الدراسية ليكون التخصص تحت مسمى «التصميم الإعلامي الرقمي»، حيث تم إضافة مساقات الرسم ثلاثي الأبعاد وتصميم الهوية البصرية والتصميم الإعلامي الرقمي والرسوم المتحركة.

وفي مجال الإذاعة والتلفزيون، شهدت الخطة إدراج مساقات الدراما الإذاعية والتلفزيونية وتخطيط وإعداد الدورات البرامجية ووسائل التواصل الاجتماعي. وينطبق الأمر نفسه على برنامج الاتصال الجماهيري الذي يوفره القسم باللغة الإنجليزية.

تطوير

وأشار الدكتور أحمد فاروق، رئيس قسم العلاقات العامة إلى أنه قد تم تطوير الخطة الدراسية لقسم العلاقات العامة بالكلية، بما يتوافق مع التطورات الكبيرة التي حدثت في المهنة، وبما يعمل على التأصيل الفكري والبناء المهاري للخريج، حيث تطورت المهن المرتبطة بالتخصص لتشمل العمل في مجال الاتصال الحكومي والمؤسسي، ويقتضي ذلك تأهيل خريج متمكن من التعامل مع الاتصال بصورة متكاملة.

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