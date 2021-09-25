جامعة الإمارات تطرح برنامج ماجستير «تحليلات الأعمال» مطلع 2022
تطرح كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات العربية المتحدة، برنامج ماجستير جديداً في تحليلات الأعمال بدءاً من يناير 2022.
وقال الدكتور سعيد الدهماني رئيس قسم التحليلات في العصر الرقمي، في كلية الإدارة والاقتصاد بالجامعة إنه تم تطوير هذا البرنامج استجابة للطلب المتزايد من الطلاب والخريجين وفق احتياجات سوق العمل المحلية والدولية في هذا المجال الحيوي المهم، إذ يتكون البرنامج من 30 ساعة معتمدة، ويتوقع أن يكمل الطالب مسار البرنامج في فترة زمنية محددة تصل لعام ونصف عام.
ولفت الدهماني إلى أنه تم تصميم مدة البرنامج وهيكله لاستيعاب المتخصصين العاملين من مختلف المجالات المهتمين باكتساب الخبرة في تحليلات الأعمال، مشيراً إلى أن البرنامج الجديد سيساهم في التحول الرقمي لدولة الإمارات، ويشكل علامة فارقة أخرى نحو إنشاء اقتصاد معرفي تنافسي، وهو إحدى ركائز الأجندة الوطنية.
وأفاد بأنه عند الانتهاء من البرنامج، سيكون لدى الخريجين معرفة شاملة بتحليلات بيانات الأعمال، والقدرة على دمج «النمذجة الإحصائية» و«المهارات الحسابية»، لتطوير حلول شاملة لمشكلات العالم الحقيقي، بالإضافة إلى اكتسابهم فهماً أكبر للقضايا عند إدارة المشاريع مثل تلك المتعلقة بأمن البيانات والخصوصية، ما يؤدي إلى حلول أكثر فعالية.