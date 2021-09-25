جامعة الإمارات تطرح برنامج ماجستير «تحليلات الأعمال» مطلع 2022

المصدر: العين - البيان

تطرح كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات العربية المتحدة، برنامج ‏ماجستير جديداً في تحليلات الأعمال بدءاً من يناير 2022‏‎.‎

وقال الدكتور سعيد الدهماني رئيس قسم التحليلات في العصر الرقمي، في كلية الإدارة ‏والاقتصاد بالجامعة إنه تم تطوير هذا البرنامج استجابة للطلب المتزايد من ‏الطلاب والخريجين وفق احتياجات سوق العمل المحلية والدولية في هذا المجال الحيوي ‏المهم، إذ يتكون البرنامج من 30 ساعة معتمدة، ويتوقع أن يكمل الطالب مسار ‏البرنامج في فترة زمنية محددة تصل لعام ونصف عام.

ولفت الدهماني إلى أنه تم تصميم مدة ‏البرنامج وهيكله لاستيعاب المتخصصين العاملين من مختلف المجالات المهتمين ‏باكتساب الخبرة في تحليلات الأعمال، مشيراً إلى أن البرنامج الجديد سيساهم في التحول الرقمي لدولة الإمارات، ويشكل علامة فارقة أخرى نحو إنشاء اقتصاد معرفي تنافسي، وهو إحدى ‏ركائز الأجندة الوطنية.

وأفاد بأنه عند الانتهاء من البرنامج، سيكون لدى الخريجين معرفة شاملة بتحليلات ‏بيانات الأعمال، والقدرة على دمج «النمذجة الإحصائية» و«المهارات ‏الحسابية»، لتطوير حلول شاملة لمشكلات العالم الحقيقي، بالإضافة إلى اكتسابهم فهماً أكبر للقضايا عند إدارة المشاريع مثل تلك المتعلقة بأمن البيانات ‏والخصوصية، ما يؤدي إلى حلول أكثر فعالية‎.‎

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