«منصة الأنشطة» في «تعليم أبوظبي» تعزز مهارات الطلبة

المصدر: (أبوظبي- محمد محسن )

تمثل منصة الأنشطة التي أطلقتها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أحد الحلول المهمة التي تعزز تعلم مهارات جديدة، من خلال برامج مجانية، تسهم في كسر الروتين الدراسي المدرسي، كما أنها تضع الطلبة على طريق الإبداع، من خلال الهوايات التي يفضلون ممارستها، كما تمنحهم فرص استكشاف تجارب ثقافية، أو تعلم لغة جديدة.

وأفادت دائرة التعليم والمعرفة بأن منصة الأنشطة توفر مساحة جديدة في المجتمع، يستفيد منها الطلبة، سواءً كانوا من الأطفال الصغار الذين بدؤوا رحلتهم المدرسية للتوّ، أو من الشباب الذين هم على وشك التخرج من الجامعة، مشيرة إلى توافر مجموعة متنوعة من الخيارات التي يمكن للطلبة اختيار ما يناسبهم، بالتعاون مع الجهات الرائدة والمتخصصة في مجال الترفيه التعليمي، وتطوير برامج التعلم المتقدمة.

وأضافت: بخصوص الطلبة الراغبين في اكتساب مهارات جديدة، أو الإرشادات حول التعليم العالي، أو المشاركة في مسابقات البرمجة، وتعلم هواية جديدة، فإن الدائرة ستصل هذه الفئات الطامحة من الطلاب، إلى الجهات المتخصصة في هذا الشأن.

استدامة

ويعتبر شباب من أجل الاستدامة، أحد البرامج المطروحة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة، ويستمر التسجيل على الموقع الرسمي لدائرة التعليم والمعرفة، حتى 31 أكتوبر المقبل، ويستهدف الفئة من أعمار 15 وإلى 18 عاماً، من المواطنين ومقيمين الدولة، وينفذ البرنامج تحت رعاية «مصدر»، ويهدف إلى الاستثمار في الشباب الذين يمثلون الفئة الأكثر أهمية في المجتمع، وتطوير مهاراتهم بشكل عملي، وتمكينهم ليصبحوا قادة للاستدامة في المستقبل.

فن أبوظبي

وتنفذ مسابقة «فن أبوظبي»، جولات إرشادية افتراضية في المعارض الفنية، والأعمال التركيبية من 17 - 21 نوفمبر، للأعمار من 6 – 18 عاماً، وتهدف إلى تعزيز طريقة النظر إلى العالم، وخلق جيل من المبدعين.

موهبتي

ويهدف برنامج موهبتي، إلى اكتشاف مواهب الطلبة، وتنميتها عبر توفير مدربين مختصين لفروع عديدة للفنون، وهي «الرسم والتلوين، فن الخط العربي، النحت، الخزف، التصوير الفوتوغرافي، التصميم الغرافيكي، الحرف التراثية، اليولة، الربابة، البيانو، العود، الكمان، القانون، التشيلو»، بالإضافة إلى فنوع الأداء الصوتي، والمسرح والدراما، والبالية، ويتم الاختيار بناء على تقييم الطالب صاحب الموهبة، من خلال إرفاق نموذج لأعماله على رابط التسجيل بموقع دائرة التعليم والمعرفة.

الكاتب الصغير

كما يعتبر الكاتب الصغير، مسابقة سنوية تهدف إلى دعم موهبة الكتابة لدى الطفل، وتسهم بشكل فعال في إثراء المشهد الثقافي الإماراتي، وتركز على اللغة العربية، كمضمون فكري وثقافي، بالإضافة إلى التركيز على مهارات الإبداع وفنون الكتابة، والتسجيل مفتوح في البرنامج، حتى 30 نوفمبر المقبل، للأعمار من 6 وإلى 18 عاماً.

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