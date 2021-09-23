بلدية أم القيوين تنفذ حملة تفتيشية على موردي الأغذية للمدارس

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

نفذت بلدية أم القيوين حملات التفتيش على المقاصف المدرسية الحكومية في منطقة فلج المعلا بالتنسيق مع مدارس المنطقة بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2021 ـ 2022 للتأكد من التزام الموردين بتوفير وجبات غذائية سليمة وضمان وصول الغذاء إليها بشكل سليم وآمن، بالإضافة إلى التأكد من التزام الموردين بآلية التوريد المتبعة للمدارس والتقيد بمعايير الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية في الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

سلامة

وأكدت دائرة بلدية أم القيوين ـ فلج المعلا: أن الحملة جاءت بهدف تحقيق السلامة الغذائية للطلاب، والتأكيد على الشركات الموردة بضرورة توفير وجبات صحية وسليمة حفاظاً على الصحة العامة للطلاب والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدائرة، موضحة أن مفتشي القسم سيتولون خلال زيارة المدارس مراقبة نظافة المقاصف والوجبات المقدمة للطلاب، والتأكد من مدى التزام العاملين فيها باستخراج البطاقات الصحية التي تؤكد خلوهم من أي أمراض معدية.

تدقيق

واستهدفت الحملة التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية إلى جانب التركيز على تثقيف عمال الموردين وتقديم النصائح والتوجيهات إليهم في هذا الإطار، والتركيز على توعيتهم بآليات تقديم غذاء سليم وصحي وعلى ضرورة ارتداء العاملين في المقاصف الكمامات والقفازات وغطاء الرأس وتعقيم اليد بشكل مستمر، والمحافظة على النظافة خلال تقديم الوجبات حفاظاً على سلامة الطلبة وضمان بيئة مدرسية صحية وتستمر الحملات حتى نهاية العام الدراسي.

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