«الإمارات للتعليم» تحدد مهام فريق التعلم الذكي في المدارس الحكومية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مجموعة مهام لفريق التعلم الذكي المنتدب في المدارس الحكومية لمتابعة الخطط الإجرائية خلال العام الجاري.

وتتضمن مهام الفرق، التي خاطبت الإدارات المدرسية مؤخراً: متابعة خطة التعلم الذكي، والإشراف على تنفيذها بإدارة مدير المدرسة، ودعم أخصائي التعلم الذكي، تدريب رواد التغيير وأعضاء فريق التعلم الذكي على مهامهم، وعلى تنفيذ خطة المدرسة للتعلم الذكي، والتدريب على تحديثات المنصات التعليمية، ومتابعة نشر مبادئ وأدوات ثقافة الأمن الإلكتروني بين الكادر التعليمي والطلاب وأولياء الأمور، ومتابعة تقارير الاستخدام الخاصة بالمعلمين والطلاب، ومتابعة خطط تحسين الأداء وجودة التعلم والتعليم، وتقديم الدعم للخطة التطويرية بناءً على نتائج التقييم الذاتي لإطار التحول الذكي للمدارس.

مهام

وتضم المهام دعم وتدريب أولياء الأمور وتفعيل دور مجالس الآباء في نشر ثقافة التعلم الذكي، ومتابعة تنفيذ التقييم الذاتي لإطار التحول للمدارس، بالتعاون مع فريق التعلم الذكي المدرسي، وتنفيذ زيارات صفية للمعلمين، لتقييم الحصة من ناحية كفاءة المعلم في توظيف التعلم الذكي، كما تضمنت المهام التعاون مع المدرسة وفريق الأمن الإلكتروني للتصدي، واكتشاف حالات إساءة الاستخدام، والتأكد من التفعيل الكفء واستخدام التطبيقات والحلول التكنولوجية.

أهداف

تهدف نماذج التقييم الذاتي إلى الوقوف على أهم التطورات، التي قامت المدارس بتحقيقها، مقارنة بالمرحلة الأولى، وتحديد نقاط القوة والضعف في تطبيق برنامج التعلّم الذكي، ومعرفة الجوانب التي ما زالت بحاجة إلى تحسين.

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